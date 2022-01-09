CANLI Çaykur Rizespor - Beşiktaş (CANLI SKOR) Kara Kartal yeni bir seri başlatmak istiyor
Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Çıktığı son 9 deplasman maçında sadeve 1 galibiyet alabilen Kara Kartal bu maçı kazanarak yeni bir seriye merhaba demek istiyor. İşte karşılaşmanın 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimiz içinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Rizespor ile Beşiktaş 20. hafta maçında kozlarını paylaşıyor.
KARA KARTAL'DA TAM 11 EKSİK
Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe, karşılaşmada takımın başında yer alamayacak. Siyah-beyazlı ekipte bu iki ismin yokluğunda karşılaşmada futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta takımın başında bulunacak.
Hastalıkları nedeniyle Necip Uysal, Serdar Saatçı, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ile Oğuzhan Özyakup'u Katar'a götüremeyen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Mehmet Topal da test sonuçlarının pozitif olması nedeniyle Katar'dan İstanbul'a dönmek zorunda kalmıştı.
Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası 5 futbolcunun daha Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Ligin ilk yarısındaki 19 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Beşiktaş 28 puan topladı. Sahasında son dönemde başarılı sonuçlar alan Çaykur Rizespor ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle 17 puana ulaştı.
DEPLASMANDA 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Beşiktaş, bu sezon deplasmanda çıktığı 9 deplasman maçından sadece birini kazanabildi. Dış sahadaki 3 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine de 5 kez mağlup oldu. Deplasmanda sadece 6 puan alabilen Beşiktaş, dış sahadaki son 7 karşılaşmayı ise kazanamadı.
GHEZZAL KONYASPOR MAÇINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Beşiktaş'ta Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu açıklanan Rachid Ghezzal, karşılaşma öncesi cezalı durumda bulunuyor.
Ghezzal, ligin ilk yarısının son haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlı ekipte Çaykur Rizespor maçı öncesi Cyle Larin, Oğuzhan Özyakup ve Domagoj Vida sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
KARADENİZ EKİBİ EN SON 2006'DA
Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Beşiktaş karşısında uzun zamandır galibiyet hasreti yaşıyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan Yeşil-Mavili ekip, daha sonraki 19 maçtan 14'ünü yitirdi, 5'inde berabere kaldı.
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