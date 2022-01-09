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CANLI | Kayserispor - Altay maçı canlı anlatım izle

SPOR
Giriş Tarihi: 09.01.2022
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CANLI | Kayserispor - Altay maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı Kayseri'de devam ediyor. Kayserispor ile Altay, Kadir Has Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Kritik müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Maçın canlı anlatımına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

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