08 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'ın genç oyuncusu Işık Kaan Arslan ilk lig maçında sakatlandı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Işık Kaan Arslan ilk lig maçında sakatlandı

SPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2022
ABONE OL
Galatasaray’ın genç oyuncusu Işık Kaan Arslan ilk lig maçında sakatlandı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Giresunspor'u konuk etti. Sarı-Kırmızılılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç futbolcu Işık Kaan Arslan, kendini bir anda yere bıraktı ve sakatlanarak oyundan çıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA