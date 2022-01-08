08 Ocak 2022, Cumartesi
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Son dakika: Göztepe'de bir isim daha Kovid-19'a yakalandı

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Giriş Tarihi: 08.01.2022
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Son dakika: Göztepe’de bir isim daha Kovid-19’a yakalandı

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Kovid-19 vaka sayısı 2'ye çıktı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

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