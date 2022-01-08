08 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri CANLI | Gaziantep FK Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

CANLI | Gaziantep FK Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

SPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2022 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022
ABONE OL
CANLI | Gaziantep FK Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Gaziantep ile Fatih Karagümrük Süper Lig 20. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Zorbay Küçük tarafından yönetilen Gaziantep-Fatih Karagümrük maçı, Gaziantep Stadyumu'nde oynanıyor. Gaziantep-Fatih Karagümrük maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz. 6. dakikada Gaziantep FK, Furkan Soyalp'in attığı golle 1-0 öne geçti. 18. dakikada Gaziantep FK, Muhammet Demir'in attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Maçın ilk yarısı 2-0 Gaziantep FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA