08 Ocak 2022, Cumartesi
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Alanyaspor-Başakşehir | Süper Lig | 20. Hafta

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Giriş Tarihi: 08.01.2022
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Alanyaspor-Başakşehir | Süper Lig | 20. Hafta

Alanyaspor ile Başakşehir 21/22 Süper Lig 20. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Mustafa Kürşad Filiz tarafından yönetilen Alanyaspor-Başakşehir maçı, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nde oynanıyor. Alanyaspor-Başakşehir maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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