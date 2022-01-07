Visca Trabzonspor’a imza attı!

"ÇOK DOĞRU BİR KULÜBE GELDİN"

Visca'ya ve transferi sağlayan menajerlerine teşekkür eden başkan Ağaoğlu, "Süreç içerisindeki kararlı tutumun, kulübümüze karşı olan tavrın ve bu transferin gerçekleşmesinde en önemli rolü sen oynadın. Çok arzuluydun. Ben sana şunu söyleyeyim, çok doğru bir kulübe geldin ve kulübümüz için çok doğru bir oyuncu olduğunu zaten ifade ettim. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Çok büyük pay sahibi arkadaşlarımız Hadis ve Nedim kardeşlere de ayrıca teşekkür ederim. Görüşmelerimiz dostane bir hava içerisinde geçti. Onların da ortaya koydukları tavır senin Trabzonspor'da oynamanı futbol yaşamını devam ettirmeleri doğrultusundaydı. Onlar da bize her türlü kolaylığı sağladılar. Senin açından baktığımızda gerçekten kolay bir transfer oldu. Zaten tarafların niyeti belliydi. Göksel başkan eksik olmasın, bizi biraz fazla zorladı. Süreç 60 gün kadar sürdü. Bir bölümünü gizli sürdürmeyi başardık ama sonra toplum tarafından seslendirilmeye başladı. Tahmin ediyorum ki futbolseverlerin de merakla beklediği bir transferdi. Çok şükür, onu da selametle neticelendirdik" ifadelerini kullandı.