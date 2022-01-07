Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (CANLI SKOR) Lider Trabzonspor ikinci yarıya kayıpsız başlamak istiyor
Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında lider Trabzonspor evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Lider Trabzonspor ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak isterken, Yeni Malatyaspor uzun bir aranın ardından galibiyet tatmak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 20. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk yarıyı lider tamamlayan Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı 7 Ocak Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇININ 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, İsmail, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.,
YENİ MALATYASPOR:(MUHTEMEL) ERTAÇ,SEMİH ,SADIK, WALLACE, HAFEZ, NDONG, AABİD, MUSTAFA, CHOUİAR, KUBİLAY, ADEM
İKİ TAKIM ARASINDA 10.MAÇ
İki takım arasında oynanan 9 maçta Trabzonspor'un 7, Yeni Malatyaspor'un ise 2 galibiyeti bulunuyor. Bordo-mavililerin 20 golüne karşılık Yeni Malatyaspor 12 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 5-1 kazanmıştı.
15 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Süper Lig'de oynadığı son 15 iç saha maçını kaybetmeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda 10 galibiyet 5 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer evindeki son yenilgisini 3 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lık skorla almıştı.
MALATYA'DA İKİ EKSİK
Yeni Malatyaspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımları için mücadele edecek Benjamin Tetteh ve Oussama Haddadi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
TRABZON İLK PEŞİNDE
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 46 puan toplayan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında elde edeceği 3 puanla, lig tarihinde 1995-1996 sezonunun ardından 20. hafta itibarıyla en yüksek puanına ulaşacak. Bordo-mavililer 1995-1996 sezonunda 20 maçta 51 puan toplamıştı.
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