07 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Burak Yılmaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Burak Yılmaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

SPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2022
ABONE OL
Burak Yılmaz’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... Fransa Ligue1 ekiplerinden Lille’de iyi bir sezon geçiren milli futbolcu Burak Yılmaz, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA