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Trabzonspor'dan bir transfer daha! Puchacz geliyor

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Giriş Tarihi: 07.01.2022
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Trabzonspor’dan bir transfer daha! Puchacz geliyor

Son dakika... Trabzonspor Edin Visca'nın ardından üçüncü transferini de tamamladı. Polonyalı oyuncu Puchacz, sözleşme imzalamak için yarın Trabzon'a geliyor.

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