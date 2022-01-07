07 Ocak 2022, Cuma
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THY Euroleague'e koronavirüs engeli! Tüm maçlar iptal edildi

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Giriş Tarihi: 07.01.2022
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THY Euroleague’e koronavirüs engeli! Tüm maçlar iptal edildi

Son dakika haberi...THY Euroleague'in 19. haftasında oynanması planlanan tüm karşılaşmalar, takımlarda artan korona virüs vakalarından dolayı ertelendi.

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