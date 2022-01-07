Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Ligin ilk yarısını 46 puanla en yakın rakibi Konyaspor'un 7 puan önünde lider tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarının açılış mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek. Şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen bordo-mavililer, bu karşılaşmadan iyi sonuçla ayrılarak rakipleri arasındaki puan farkını korumak istiyor. Peki, Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...

TRABZONSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı 7 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. BeIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak. Dördüncü hakemin Cihan Aydın olacağı karşılaşmada VAR hakemi Ali Şansalan olacak.