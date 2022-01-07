Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda?
Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'de 2. yarı heyecanı Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak. İkinci yarının açılış mücadelesinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak sahasındaki yenilmezliğini sürdürmek istiyor. Peki, Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Ligin ilk yarısını 46 puanla en yakın rakibi Konyaspor'un 7 puan önünde lider tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarının açılış mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek. Şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen bordo-mavililer, bu karşılaşmadan iyi sonuçla ayrılarak rakipleri arasındaki puan farkını korumak istiyor. Peki, Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
TRABZONSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı 7 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. BeIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak. Dördüncü hakemin Cihan Aydın olacağı karşılaşmada VAR hakemi Ali Şansalan olacak.
YENİ MALATYASPOR CEPHESİ
Ligde oynadığı 19 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan ve puan cetvelinin son sırasında yer alan sarı-siyahlılar, Trabzonspor müsabakasından güzel bir sonuçla dönerek sezonun ikinci yarısına iyi başlamanın hesabını yapıyor.
Yeni Malatyaspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımları için mücadele edecek Benjamin Tetteh ve Oussama Haddadi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
Sarı-siyahlılar, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon'a gidecek.
TRABZONSPOR CEPHESİ
Ligin ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıya kendi sahası ve taraftarı önünde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerek başlamayı hedefliyor.
Sahasında bu sezon 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.
Trabzonspor'da Djaniny, Trondsen, Serkan Asan, Hugo, Edgar ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor, Kouassi ise milli takım kampında yer alıyor. Sakatlığı düzelen ve takımla çalışmalara başlayan Nwakaeme'nin kadroya dahil edilmesi bekleniyor.
Bordo-mavililer, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.
TRABZONSPOR, SAHASINDAKİ YENİLMEZLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında 7 Ocak Cuma günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenerek iç sahadaki yenilmezliğini sürdürmek istiyor.
Ligin ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıya sahasında ve taraftarı önünde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerek başlamayı hedefliyor.
Karadeniz ekibi, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 303 günlük sürede mağlubiyet yaşamadı.
Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmedi.
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- Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda?
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