07 Ocak 2022, Cuma
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Son dakika | Alanyaspor'da Kovid-19 depremi! 13 futbolcu pozitif

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Giriş Tarihi: 07.01.2022
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Son dakika | Alanyaspor’da Kovid-19 depremi! 13 futbolcu pozitif

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında yarın Başakşehir'le karşılaşacak olan Akdeniz ekibi; teknik direktör Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenör, 7 futbolcu ve 4 personelin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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