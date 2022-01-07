Löw Fenerbahçe’den ne istedi? İşte paradan önce gelen talebi

Transfer de önemli şartlardan biri ama Löw büyük bir değişim yanlısı değil ve 5-6 nokta isim ile takımın istenilen seviyeye ulaşacağına inanıyor.

Ancak burada büyük bir yol ayrımı var çünkü Alman futbol adamı, yönetimin çalıştığı menajerlik şirketini by pass edebilir. Bu da görüşmelerde büyük bir sorun olarak göze çarpıyor.