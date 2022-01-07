Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Giresunpor maçı hangi kanalda?
Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Ligde bu sezon bekleneni veremeyen Galatasaray, rakibini yenerek ikinci yarıya iyi başlamak istiyor. Peki, Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Giresunpor maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de 2. sezon heyecanı başlıyor. Ligin 20. ve ikinci yarının ilk haftasında Galatasaray ile Giresunspor mücadele edecek. Galatasaray, ilk yarıyı 7 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyetle tamamlayarak 27 puan topladı. Giresunspor ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 22 puanla 14. sırada yer aldı. Peki, Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Giresunpor maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Giresunspor maçı 8 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler olacak.
İki rakım arasında ligin ilk yarısında Giresun'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 yenmişti.
GALATASARAY 11 FUTBOLCUSUNDAN YARARLANAMAYACAK
Galatasaray'da 11 futbolcu, farklı nedenlerle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan ve tedavi ile izolasyon süreçleri devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Fatih Öztürk ve Taylan Antalyalı, GZT Giresunspor'a karşı sahaya çıkamayacak.
Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Christian Luyindama ile sarı kart cezalıları Marcao ve Kerem Aktürkoğlu formasını terletemeyecek.
Afrika Uluslar Kupası için Cezayir Milli Takımı kadrosunda bulunan Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı kampına katılan Mustafa Muhammed de yarın süre alamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle tedavi sürecinde olan kaptan Arda Turan ile Sacha Boey'in durumları ise belirsizliğini koruyor.
Galatasaray'da ayrıca yardımcı antrenör Selçuk İnan ile maç analiz sorumlusu Cihan Ünal da koronavirüs testleri pozitif çıktığı için görev yapamayacak.
ÜÇ FUTBOLCU KART SINIRINDA
"Cimbom"da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
DeAndre Yedlin, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, yarınki mücadelede kart görmesi durumunda 21. haftadaki Atakaş Hatayspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.
TERİM, SÜPER LİG'E DÖNÜYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasının bitmesinin ardından ilk kez bir Süper Lig maçında takımının başında yer alacak.
Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin ardından toplamda 6 maç ceza alan Terim, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinde görev yapamadı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda elendikleri Altaş Denizlispor karşılaşmasında sahalara dönen tecrübeli teknik adam, GZT Giresunspor maçıyla da Süper Lig'de saha kenarında bulunabilecek.
SON 8 LİG MAÇINDA 1 KEZ KAZANDI
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan "Cimbom" kalesindeki 9 gole engel olamadı.
GİRESUNSPOR İLE 14. RANDEVU
Galatasaray, Süper Lig'de daha önce Giresunspor ile 13 kez karşılaştı.
Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakaların 6'sını kazanırken, 2'sinden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.
Galatasaray'ın söz konusu maçlardaki 20 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.
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