Aziz Yıldırım hastaneye mi kaldırıldı? Koronavirüse yakalanan Aziz Yıldırım’ın son sağlık durumu nasıl?

YÖNETİCİLİKTEN BAŞKANLIĞA UZANAN YOL

Fenerbahçe Spor Kulübüne ilk olarak 1990 yılında başlayan Aziz Yıldırım, Metin Aşık'ın başkan olduğu dönemde yönetici olarak göreve başlamıştır. Fenerbahçe için ilk icraatı Tanju Çolak'ı Galatasaray'dan transfer ederek takıma kazandırmak olan Yıldırım, 1998 yılına kadar kulüp içerisindeki görevine yönetici pozisyonunda devam etmiştir. 1998 yılında hedefi olan Fenerbahçe Kulubü başkanlığı için adaylığını koymuş, Vefa Küçük'ten 1 oy fazla alarak kulübün yeni başkanı olarak seçilmiştir.

15 Şubat 1998 yılından bu yana yapılan seçimlerle 12 kez Fenerbahçe Kulübü Başkanı seçilen Aziz Yıldırım, Kulüp tarihine ismini en uzun süre başkanlık yapan kişi olarak yazdırmıştır.