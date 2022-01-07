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Adem Llajic Medipol Başakşehir ile anlaştı: Yıldız oyuncu 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak

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Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Adem Llajic Medipol Başakşehir ile anlaştı: Yıldız oyuncu 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak

2018 yılında Torino'dan Beşiktaş'a transfer olan ve beklentileri karşılayamayan Adem Llajic, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Yarın resmi sözleşmeye imza atması beklenen Llajic 1.5 yıl boyunca Başakşehir forması giyecek.

Beşiktaş'ın 6.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 2018'de Torino'dan transfer ettiği Adem Ljajic, Medipol Başakşehir ile anlaştı.

ANLAŞMA 1.5 YILLIK

Bu sezonun ilk devresinde kadro dışı bırakılan Ljajic, Başakşehir'le 1.5 yıllık anlaşma sağladı. İstanbul temsilcisi, Adem Ljajic ile yarın resmi sözleşme imzalayacak.

BEŞİKTAŞ'TA KONSANTRE OLAMADI

Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın yaptığı açıklamalarda Boşnak oyuncularla defalarca konuştuğu halde futbola konsantre edemediğini dile getirmişti.

Adem Ljajic siyah-beyazlı formayla görev aldığı 85 maçta 18 gol, 29 asist yaptı.

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