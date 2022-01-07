Beşiktaş'ta hayal kırıklığının adı Salih Uçan! Alanyaspor'a dönüyor
Beşiktaş'ta başarısız bir sezon geçiren Salih Uçan'a, eski takımı Alanyaspor kancayı taktı. Farioli ile anlaşan Akdeniz temsilcisi, deneyimli futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını çalacak.
Salih Uçan'ın kariyerinin dibe vurduğu dönemde şans verip yeniden yükselişe geçmesini sağlayan Akdeniz temsilcisi, Beşiktaş 'ta şans bulamayan oyuncuyu yeniden takımda görmek için girişimlere başladı.
KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE
Alanyaspor, Salih Uçan'ı kiralık olarak transfer etmek istiyor. Birçok Anadolu ekibinin listesinde yer alan ve Kartal'da yolcu listesinde olduğu ifade edilen Salih için Başkan Hasan Çavuşoğlu bizzat devrede.
Fanatik'te yer alan habere göre; teknik direktör Farioli'nin de daha önce beraber çalıştığı oyuncuyu çok istediği bildirildi. Özellikle Kayserispor'un da Salih konusunda ısrarcı olduğu ifade edilirken başarılı oyuncunun ise eski takımına dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
SADECE 9 MAÇTA OYNADI
Salih Uçan, sezon başında bedelsiz olarak bonservisi elinde bir şekilde transfer olduğu Beşiktaş'ta, Süper Lig'de sadece 9 kez şans bulabildi.
Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 kez fırsat yakaladı. Salih'in bu 14 maçta aldığı süre ise 547 dakikaydı. Gol ya da asist üretemeyen oyuncunun yeni bir sayfa açmak istediği kaydedildi.
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