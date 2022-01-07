Beşiktaş’ta hayal kırıklığının adı Salih Uçan! Alanyaspor’a dönüyor

Fanatik'te yer alan habere göre; teknik direktör Farioli'nin de daha önce beraber çalıştığı oyuncuyu çok istediği bildirildi. Özellikle Kayserispor'un da Salih konusunda ısrarcı olduğu ifade edilirken başarılı oyuncunun ise eski takımına dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

SADECE 9 MAÇTA OYNADI

Salih Uçan, sezon başında bedelsiz olarak bonservisi elinde bir şekilde transfer olduğu Beşiktaş'ta, Süper Lig'de sadece 9 kez şans bulabildi.

Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 kez fırsat yakaladı. Salih'in bu 14 maçta aldığı süre ise 547 dakikaydı. Gol ya da asist üretemeyen oyuncunun yeni bir sayfa açmak istediği kaydedildi.