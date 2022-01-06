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Pep Guardiola'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

SPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2022
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Pep Guardiola’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Premier Lig'deki sporcuların koronavirüs testleri pozitif çıkmaya devam ediyor. Manchester City'de 14 personel ve 7 futbolcu, koronavirüs nedeniyle karantinada bulunuyor. Pep Guardiola da koronavirüse yakalandığı açıklandı.

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