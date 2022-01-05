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Başkan Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik

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Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Başkan Erdoğan’dan Beşiktaş’a tebrik

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, penaltılar sonucunda rakibi Antalyaspor'u 5-3 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti

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