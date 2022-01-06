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SON DAKİKA: TFF'den Caner Erkin kararı! Cezası düşürüldü

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Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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SON DAKİKA: TFF’den Caner Erkin kararı! Cezası düşürüldü

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, VavaCars Fatih Karagümrük'ün milli oyuncusu Caner Erkin'in Fenerbahçe müsabakasında kırmızı kart görmesi sonucu verdiği 3 maç men cezasını düşürdü.

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