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Manchester City'de Pep Guardiola şoku!

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Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Manchester City’de Pep Guardiola şoku!

Son dakika haberi... İngiliz ekibi Manchester City'nin İspanyol menajeri Pep Guardiola ve yardımcısı Juanma Lillo'nun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

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