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Beşiktaş teknik direktör konusunda kararını verdi! Önder Karaveli ile yola devam

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Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Beşiktaş teknik direktör konusunda kararını verdi! Önder Karaveli ile yola devam

Beşiktaş yönetimi Süper Kupa zaferinin ardından yaptığı toplantıda teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar devam etme kararı alırken, Karaveli'ye yeni bir sözleşme sunulacağı ve maaşında iyileştirme yapılacağı da öğrenildi.

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