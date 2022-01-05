Trabzonspor'un gözü Samuel Gigot ve Kaan Ayhan'da
Süper Lig lideri Trabzonspor devre arasında eksik bölgelerini tamamlamak için transfer çalışmalarına hız verdi. Karadeniz Fırtınası Visca yakınlaşmasının ardından sezonu kapatan Edgar Le'nin boşluğunu dolduracak. Bordo mavililer Kaan Ayhan ve Samuel Gigot 'u listeye aldı.
Bu arada Edgar Ie'nin sezonu kapatmasıyla transferde önceliği stopere veren Trabzonspor, çalışmalarını sürdürüyor.
Bordo-Mavililer, Rusya'nın Spartak Moskova takımında forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Samuel Gigot ile Sassuolo'da oynayan Kaan Ayhan için görüşmelere hız verdi.
YERLİ STATÜ AVANTAJI VAR
Bu yüzden Bordo-Mavili takımın stoper transferindeki ilk önceliği Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan oldu.
Trabzonspor daha önce milli futbolcuyu kadrosuna katmak için iki kez görüşme yapmış, Çizme ekibiyle rakamsal farklılıklar yaşanmıştı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memur maaşı hesabı 2022! Doktor, hemşire, polis, öğretmen, imam, bekçi ne kadar alacak? İşte tüm maaşlar!
- Altın fiyatları 5 Ocak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! Altın bugün ne kadar oldu?
- 5 Ocak sigara fiyatları zamlı güncel liste: JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Tam kapanma olacak mı? İstanbul’da tam kapanma gelecek mi? 2022’de sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- MSB ASAL duyurular: 2022 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?
- Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL kayıtları hangi tarihte başlayacak? AÖL kayıt yenileme, ders seçimi...
- 5 Ocak bugün okullar tatil mi? Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? Gümüşhane, Erzincan, Erzurum...
- Özel okullara ne kadar, kaç TL zam gelecek? Özel okullara zam geldi mi? TÖZOK'tan açıklama geldi...
- Sigara zamlı güncel fiyat listesi: Sigaraya 4 TL zam! Sigaraya zam geldi mi, ne kadar? Winston, Camel, Kent, HD sigaralar...
- 2022 sözleşmeli er alımı ne zaman? MSB KKK sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte tarihler...
- MEB duyurdu! Binlerce öğrencinin hesabına yatacak! 1.400 ile 2.125 TL arasında ödeme! Asgari ücret zammı sonrasında...
- Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? 2022 SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları Ocak'ta yatacak mı?