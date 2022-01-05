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Trabzonspor'un gözü Samuel Gigot ve Kaan Ayhan'da

SPOR
Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
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Trabzonspor’un gözü Samuel Gigot ve Kaan Ayhan’da

Süper Lig lideri Trabzonspor devre arasında eksik bölgelerini tamamlamak için transfer çalışmalarına hız verdi. Karadeniz Fırtınası Visca yakınlaşmasının ardından sezonu kapatan Edgar Le'nin boşluğunu dolduracak. Bordo mavililer Kaan Ayhan ve Samuel Gigot 'u listeye aldı.

Bu arada Edgar Ie'nin sezonu kapatmasıyla transferde önceliği stopere veren Trabzonspor, çalışmalarını sürdürüyor.

Bordo-Mavililer, Rusya'nın Spartak Moskova takımında forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Samuel Gigot ile Sassuolo'da oynayan Kaan Ayhan için görüşmelere hız verdi.

28 yaşındaki Gigot ile Tigres ve Lyon kulüplerinin de ilgilendiği öğrenilirken, piyasa değeri 11 milyon Euro olan oyuncu için yapılan temaslarda ciddi bir fark ortaya çıktı.

YERLİ STATÜ AVANTAJI VAR

Bu yüzden Bordo-Mavili takımın stoper transferindeki ilk önceliği Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan oldu.

Trabzonspor daha önce milli futbolcuyu kadrosuna katmak için iki kez görüşme yapmış, Çizme ekibiyle rakamsal farklılıklar yaşanmıştı.

27 yaşındaki oyuncunun yerli statüsünde oynayacak olması nedeniyle bu transferde ısrarcı olunacağı öğrenildi.

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