Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? 2022 TFF Turkcell Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? Geçen sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, bu sezon oldukça kötü sonuçlar elde etti. Şampiyonluk iddiasını bir hayli zora sokan Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa finalinde galibiyetle ayrılarak Süper Lig'in ikinci yarısına moralli başlamak istiyor. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? 2022 TFF Turkcell Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? TFF tarafından düzenlenen Süper Kupa maçında hazırlıklar tamamlandı. Bu sene Katar'da gerçekleştirilecek Süper Kupa'da Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de bu sezon kötü gidişat izleyen Beşiktaş, Katar'dan iyi sonuçla ayrılarak Süper Lig'e moralli başlamak istiyor. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? 2022 TFF Turkcell Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
2022 Süper Kupa finali Beşiktaş - Antalyaspor maçı 5 Ocak Çarşamba günü TSİ 20.45'te başlayacak. Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı, ATV kanalından canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
BEŞİKTAŞ CEPHESİ
Siyah-beyazlı ekip bugünkü karşılaşmaya 7 oyuncusundan yoksun çıkacak. Üst solunum enfeksiyonu bulgularına rastlanan Necip Uysal, Can Bozdağan, Salih Uçan, Güven Yalçın, Serdar Saatçı, sakatlıkları bulunan Mert Günok ile Gökhan Töre de karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bir futbolcunun da yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup da görev alamayacak.
ÖNDER KARAVELİ İLK DENEYİMİNDE KUPA PEŞİNDE
Siyah-beyazlı ekip, teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 6. maçına çıkacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de 4 maça çıkan Beşiktaş, 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı.
Beşiktaş, Karaveli'nin sorumluluğunda Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Altay'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.
Önder Karaveli, Beşiktaş'ın başındaki ilk deneyiminde Turkcell Süper Kupa'yı almanın sevincini yaşamak için sahada takımını yönlendirecek.
İLK KUPA BEŞİKTAŞ'IN
2006'de ilk kez oynanan Süper Kupa'yı Beşiktaş müzesine götürdü.
Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak ilk kupanın sahibi oldu.
ANTALYASPOR İLK KEZ OYNAYACAK
Geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa'da ilk kez oynama şansı yakalayacak.
Kupada 6. kez yer alan Beşiktaş ise sadece bir defa kazanma başarısı gösterdi. 2006'daki ilk organizasyonda kupayı kazanan siyah-beyazlı takım 2007, 2009, 2016 ve 2017'deki kupa maçlarında rakiplerine mağlup oldu.
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