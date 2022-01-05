Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? TFF tarafından düzenlenen Süper Kupa maçında hazırlıklar tamamlandı. Bu sene Katar'da gerçekleştirilecek Süper Kupa'da Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de bu sezon kötü gidişat izleyen Beşiktaş, Katar'dan iyi sonuçla ayrılarak Süper Lig'e moralli başlamak istiyor. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda? 2022 TFF Turkcell Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

2022 Süper Kupa finali Beşiktaş - Antalyaspor maçı 5 Ocak Çarşamba günü TSİ 20.45'te başlayacak. Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı, ATV kanalından canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.