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Fenerbahçe'de Mesut Özil endişesi!

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Giriş Tarihi: 05.01.2022
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Fenerbahçe’de Mesut Özil endişesi!

Sezonun ilk yarısının son bölümünü formda geçiren Mesut Özil, ikinci devre hazırlıklarına başlayamadı. Mesut’un pazartesi günkü Adana Demir maçında sahada olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

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