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Fenerbahçe'nin devre arası transfer formülü belli oldu

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Giriş Tarihi: 05.01.2022
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Fenerbahçe’nin devre arası transfer formülü belli oldu

Hala teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe, Gustavo, Sosa, Meyer, Tisserand ve Rossi gibi isimlerden gönderebildiği kadarını gönderip kadrosunu güçlendirme planını devreye sokacak.

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