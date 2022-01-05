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Galatasaray'dan Işıtan Gün hakkında yeni açıklama: Yürüttüğü görüşmeler başkanımızın bilgisi dahilinde

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Giriş Tarihi: 05.01.2022
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Galatasaray’dan Işıtan Gün hakkında yeni açıklama: Yürüttüğü görüşmeler başkanımızın bilgisi dahilinde

Galatasaray Kulübü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün hakkında medyada çıkan haberlere yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada "Kendisinin futbolun dünyadaki çeşitli paydaşları ile yürüttüğü görüşmeler, başkanımız ile yönetim kurulumuzun bilgisi ve yetkilendirmesi çerçevesinde gerçekleşmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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