Arsenal ile Liverpool arasındaki İngiltere Lig Kupası yarı final maçı ertelendi

YOĞUN VAKALAR NEDENİYLE TESİS KAPATILDI

Turnuvanın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Liverpool Kulübünün başvurusu yerinde bulundu. Erteleme sonrası ilk karşılaşmanın 13 Ocak'ta Liverpool'un, rövanşın ise 20 Ocak'ta Arsenal'ın sahasında oynanması kararlaştırıldı.

Liverpool A Takımı'nın antrenman yaptığı tesislerin, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle en az 48 saat kapatıldığı duyurulmuştu.