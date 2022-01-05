Arsenal ile Liverpool arasındaki İngiltere Lig Kupası yarı final maçı ertelendi
İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Arsenal ile Liverpool arasında oynanacak karşılaşma koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Diğer yandan Liverpool tesislerin, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle en az 48 saat kapatıldığı açıklamıştı.
Arsenal ile Liverpool arasında yarın oynanması planlanan İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçı, misafir ekip Liverpool'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
YOĞUN VAKALAR NEDENİYLE TESİS KAPATILDI
Turnuvanın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Liverpool Kulübünün başvurusu yerinde bulundu. Erteleme sonrası ilk karşılaşmanın 13 Ocak'ta Liverpool'un, rövanşın ise 20 Ocak'ta Arsenal'ın sahasında oynanması kararlaştırıldı.
Liverpool A Takımı'nın antrenman yaptığı tesislerin, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle en az 48 saat kapatıldığı duyurulmuştu.
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