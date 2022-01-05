Galatasaray Giresunspor maç biletleri ne kadar? GS Giresunspor bilet fiyatı kaç TL?
Galatasaray Giresunspor maç biletleri ne kadar? GS Giresunspor bilet fiyatı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak Galatasaray – Giresunspor mücadelesinin biletleri genel satışa çıktı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesi merakla bekleniyor. Bilet fiyatlarının düşük olması nedeniyle biletlere yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Peki; Galatasaray Giresunspor maç biletleri ne kadar?
Galatasaray Giresunspor maç biletleri ne kadar? GS Giresunspor bilet fiyatı merak ediliyor. Takımlarını desteklemek isteyen sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Giresunspor maç biletini nasıl alabileceğini ve bilet fiyatlarını araştırıyor. Peki; Galatasaray Giresunspor bilet fiyatı ne kadar kaç TL? İşte; GS Giresunspor maç bileti alma yolları!
GALATASARAY GİRESUNSPOR BİLET FİYATLARI!
1. Kategori Fiyat: 250,00 ₺
2. Kategori Fiyat: 200,00 ₺
3. Kategori Fiyat: 175,00 ₺
4. Kategori Fiyat: 175,00 ₺
5. Kategori Fiyat: 100,00 ₺
6. Kategori Fiyat: 75,00 ₺
7. Kategori Fiyat: 65,00 ₺
8. Kategori Fiyat: 50,00 ₺
9. Kategori Fiyat: 45,00 ₺
10. Kategori Fiyat: 35,00 ₺
11. Kategori Fiyat: 30,00 ₺
12. Kategori Fiyat: 25,00 ₺
BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Galatasaray Spor Toto Süper Lig 20. Hafta maçında, 8 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da GZT Giresunspor takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 4 Ocak Salı günü saat 14:00'da passo.com.tr adresinden 25 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacaktır.
4 Ocak Salı günü saat 14:00'da, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 5 Ocak Çarşamba günü saat 14:00'da rakip takım hariç, tüm takım logolu passolig kartlarına satışa çıkacaktır.
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