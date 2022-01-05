BJK Antalyaspor canlı izle! 5 Ocak Süper Kupa finali Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ 6'NCI, ANTALYASPOR İLK KEZ

Beşiktaş, oynanacak karşılaşma ile 6'ncı kez Turkcell Süper Kupa'da boy gösterecek. Siyah-beyazlı ekip, daha önce oynadığı 5 finalin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götürmeyi başardı.

İlk kez düzenlenen 2006 yılında, kupanın finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, Mert Nobre'nin golüyle 1-0 galip gelerek Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi. Öte yandan finalin bir diğer ekibi Fraport TAV Antalyaspor ise oynanacak karşılaşma ile ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıkacak.