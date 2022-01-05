05 Ocak 2022, Çarşamba
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Haberler Spor Haberleri BJK Antalyaspor canlı izle! 5 Ocak Süper Kupa finali Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi?

BJK Antalyaspor canlı izle! 5 Ocak Süper Kupa finali Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2022
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BJK Antalyaspor canlı izle! 5 Ocak Süper Kupa finali Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi?

BJK Antalyaspor canlı izle! 5 Ocak Süper Kupa finalini canlı izlemek isteyen futbol severler, maçın şifresiz olup olmayacağını araştırıyor. Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi sorusunun cevabı araştırılıyor. Saat 20:45’te başlayacak mücadele Katar’da oynanacak ve kupa sahibini bulacak. Peki; BJK Antalyaspor canlı izleme yolları nelerdir? Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi? İşte detaylar…

Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi? 5 Ocak Süper Kupa finalinde heyecan dorukta. BJK Antalyaspor canlı izleme yolları futbol severler tarafından sorgulanıyor. Bu sezon Katar'da düzenlenecek Turkcell Süper Kupa'yı kazanmak için Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Peki; Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi? BJK Antalyaspor canlı izleme yolları nelerdir? İşte maçı canlı yayınla takip etmenin yolları…

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Nefes kesecek mücadele bu akşam saat 20:45'te başlayacak ve şifresiz canlı yayınla ATV'den yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR CANLI İZLEME YOLLARI!

Aşağıdaki bağlantıdan maçı saatinden itibaren canlı yayınla izleyebilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan, Larin, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Bahadır, Güray, Bünyamin, Doğukan, Poli, Ghacha, Amilton, Mukairu

BEŞİKTAŞ 6'NCI, ANTALYASPOR İLK KEZ

Beşiktaş, oynanacak karşılaşma ile 6'ncı kez Turkcell Süper Kupa'da boy gösterecek. Siyah-beyazlı ekip, daha önce oynadığı 5 finalin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götürmeyi başardı.

İlk kez düzenlenen 2006 yılında, kupanın finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, Mert Nobre'nin golüyle 1-0 galip gelerek Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi. Öte yandan finalin bir diğer ekibi Fraport TAV Antalyaspor ise oynanacak karşılaşma ile ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıkacak.

HAKEM HALİL UMUT MELER

2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu hakem Halil Umut Meler yönetecek.

5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil üstlenecek.

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