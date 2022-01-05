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Calep Ekuban Süper Lig'e geri dönüyor!

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Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
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Calep Ekuban Süper Lig’e geri dönüyor!

Calep Ekuban Süper Lig’e geri dönmeye hazırlanıyor. İttifak Holding Konyaspor, Ganalı oyuncuyu kadrosuna katma konusunda sona yaklaştı.

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