SON DAKİKA! Edin Visca transferinde flaş gelişme! Adım adım Trabzonspor’a...

MENAJERİ KONUŞMUŞTU

Süper Lig'in yıldızlarından Visca'nın transferindeki son durumu sorduğumuz menajer Hrapovic, şaşırtıcı bir açıklama yaparak, henüz net bir durum olmadığını söylemişti. Hrapovic, "O yüzden ben de bir net bir açıklama yapamam; ancak birkaç gün içerisinde her şey netleşecek" diye konuştu.