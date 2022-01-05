SON DAKİKA! Edin Visca transferinde flaş gelişme! Adım adım Trabzonspor'a...
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın bugün saat 14.30'da Edin Visca transferine resmiyet kazandırmak için bir araya geleceği belirtildi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın bugün saat 14.30'da Edin Visca transferine resmiyet kazandırmak için bir araya geleceği belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'in devlerinin transfer gözdesi haline gelen Edin Visca konusunda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bosna Hersekli futbolcuyla ilgili Başkan Göksel Gümüşdağ açıklama yaptı.
AĞAOĞLU KULÜBE GELECEK
Edin Visca transferiyle ilgili 61saat'e konuşan Göksel Gümüşdağ "Bugün Ahmet Ağaoğlu başkanımız 14.30 gibi kulübümüze gelecek. Son aşamaya geldik. Şimdilik diyeceklerimiz bu kadar."
3.5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Trabzonspor'un Edin Visca için Medipol Başakşehir'e bonservis ücreti olarak 3 milyon 500 bin euro ödeyeceği kaydedildi. İki kulüp arasındaki ödeme planının görüşmesinin yapılmasının ardından transferin resmiyet kazanacağı belirtildi.
MENAJERİ KONUŞMUŞTU
Süper Lig'in yıldızlarından Visca'nın transferindeki son durumu sorduğumuz menajer Hrapovic, şaşırtıcı bir açıklama yaparak, henüz net bir durum olmadığını söylemişti. Hrapovic, "O yüzden ben de bir net bir açıklama yapamam; ancak birkaç gün içerisinde her şey netleşecek" diye konuştu.
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