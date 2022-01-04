Galatasaray’a Feghouli’den kötü haber! Milli takım kampında...

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Afrika Kupası için Cezayir Milli Takımı ile kampa girdi. Galatasaray'daki geleceği de son dönemde tartışma konusu olan tecrübeli futbolcu, milli takım kampında sakatlandı.

DZ Ballon'da yer alan habere göre, milli takımıyla gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık geçirdi. Feghouli'nin durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.