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PSG'nin İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

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Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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PSG’nin İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Fransa Birinci Ligi takımlarından PSG'nin formasını giyen İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Donnarumma 020-21 sezonunun en iyi kalecisi ödülünü kazanmıştı.

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