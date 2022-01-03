Barcelona’dan yılın transferi! Morata transferi bitti

Barcelona, Morata'nın kiralık oynadığı Juventus ile önümüzdeki 6 ay için anlaşmaya varırken bonservisinin bulunduğu Atletico Madrid ile de satın alma opsiyonu içeren bir kiralama adına anlaşma sağladı. Morata'nın 18 aylık bir kiralama sözleşmesi ile Barcelona kadrosuna katılması bekleniyor.