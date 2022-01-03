Barcelona'dan yılın transferi! Morata transferi bitti
Barcelona, daha önce İspanya'da Real Madrid ve Atletico Madrid gibi rakiplerinin de formalarını giymiş olan Juventus'ta kiralık olarak oynayan İspanyol golcü Alvaro Morata'nın transferini bitirdi.
Kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Barcelona, Ferran Torres'i kadrosuna katmasının ardından flaş bir isim olarak Alvaro Morata'nın transferinde de sona ulaştı. Barcelona'nın kısa süre içerisinde Morata transferini resmen açıklaması bekleniyor.
AS'ın haberine göre Barcelona'nın Morata'nın transferi için yaptığı görüşmeler %95 oranında tamamlandı. Ufak prosedürlerin halledilmesi sonrası Morata'nın Barcelona'ya imza atacağı aktarılmakta...
Barcelona, Morata'nın kiralık oynadığı Juventus ile önümüzdeki 6 ay için anlaşmaya varırken bonservisinin bulunduğu Atletico Madrid ile de satın alma opsiyonu içeren bir kiralama adına anlaşma sağladı. Morata'nın 18 aylık bir kiralama sözleşmesi ile Barcelona kadrosuna katılması bekleniyor.
Xavi'nin profil olarak çok beğendiği ifade edilen İspanyol golcünün, 12 Ocak'taki Süper Kupa'da eski takımı Real Madrid'e karşı sahada olacağı belirtiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 bekçi maaşları ne kadar oldu? Yeni yılda bekçi maaşı kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanacak?
- Zamlı maaş hesaplandı! 2022 imam maaşı ne kadar oldu? İmam vaiz maaşı ne kadar kaç TL?
- 65 yaş yaşlılık aylığı ne kadar oldu? 2022 yaşlılık maaşı kaç lira? 65 yaş (yaşlılık) maaşı ne kadar?
- Bedelli askerlik yerleri 2022 açıklandı mı? MSB ASAL bedelli askerlik sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır?
- 2022 vaiz maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2022 vaiz maaşı kaç lira?
- 2022 mühendis maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2022 mühendis maaşı kaç lira?
- 2022 başkomiser maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2022 başkomiser maaşı kaç lira?
- MSB son dakika: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2022 bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL?
- Uzman doktor, hemşire maaşı 2022 ne kadar? Enflasyon farkıyla uzman doktor, hemşire maaşları kaç TL oldu?
- Vali yeni maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak zammı ile Vali maaşı kaç para? Vali maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL?
- Emekli maaş zam hesabı! SSK BAĞ-KUR 2000 öncesi, sonrası tek tek hesaplandı! Yeni yıl emekli maaş zammı hesabı...
- En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak memur maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL?