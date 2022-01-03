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Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı

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Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi...Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi.

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