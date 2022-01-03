Süper Lig 2021-2022 sezonu ikinci yarısı ne zaman başlayacak? Transfer sezonu başladı mı, ne zaman bitiyor?
Süper Lig 2021-2022 sezonu ikinci yarısı ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de ilk yarı 19. hafta maçlarının oynanması sonrasında sona erdi. Lige verilen 10 günlük aranın ardından ikinci yarı resmen başlamış olacak. İşte, Süper Lig 2021-2022 sezonu ikinci yarısı ne zaman başlayacak? Transfer sezonu başladı mı, ne zaman bitiyor?
Süper Lig 2021-2022 sezonu ikinci yarısı ne zaman başlayacak? Transfer sezonu başladı mı, ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk yarısı ligin 19. haftasında 27 Aralık 2021 Pazartesi günü oynanan Kayserispor - Sivasspor ve Konyaspor - Beşiktaş maçlarının oynanması ile tamamlandı. İşte, Süper Lig 2021-2022 sezonu ikinci yarısı ne zaman başlayacak? Transfer sezonu başladı mı, ne zaman bitiyor?
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.
SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye'nin 13 ilinden 20 takımın mücadele verdiği Lig'de ikinci devre, 7 Ocak 2022 tarihinde oynanacak 20. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 22 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.
Böylelikle futbolseverler 11 günlük bir aradan sonra Süper Lig mücadelelerini tekrar izleyebilecek.
SÜPER LİG PUAN TABLOSU
Süper Lig'de ilk devre, 19. hafta müsabakaları ile tamamlandı. Oynadığı 19 maçta 14 galibiyet alan ve 46 puan toplayan Trabzonspor, ilk yarıyı lider tamamlarken, İttifak Holding Konyaspor 39 puanla 2. sırada yer aldı. Ligin 3. sırası ise, 33 puanlı Medipol Başakşehir'in oldu.
Süper Lig'in ilk yarısında 3 büyükler hayal kırıklığı yaşadı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, ilk yarıyı ilk 3'ün dışında tamamlarken, sıralamadaki en iyi yer Fenerbahçe'ye ait oldu.
Sarı-lacivertli takım, topladığı 32 puanla Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 4. sırada tamamladı. Beşiktaş 28 puanla 7. sırada yer alırken, Galatasaray ise 27 puan alarak ilk yarıda kendini 10. sırada yer buldu.
Ligin son 4 sırasında 17 puanla Çaykur Rizespor, 15'er puanla ise Kasımpaşa, Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor yer aldı.
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