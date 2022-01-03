Süper Lig 2021-2022 sezonu ikinci yarısı ne zaman başlayacak? Transfer sezonu başladı mı, ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk yarısı ligin 19. haftasında 27 Aralık 2021 Pazartesi günü oynanan Kayserispor - Sivasspor ve Konyaspor - Beşiktaş maçlarının oynanması ile tamamlandı. İşte, Süper Lig 2021-2022 sezonu ikinci yarısı ne zaman başlayacak? Transfer sezonu başladı mı, ne zaman bitiyor?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.