03 Ocak 2022, Pazartesi
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Beşiktaş'ta 5 futbolcu Katar'a götürülmeyecek

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Giriş Tarihi: 03.01.2022
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Beşiktaş’ta 5 futbolcu Katar’a götürülmeyecek

Beşiktaş, 5 Ocak Çarşamba günü Katar'da Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi 5 oyuncu hakkında açıklama yaptı. Siyah beyazlılar 5 oyuncunun Katar'a götürülmeyeceğini duyurdu.

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