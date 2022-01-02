Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Dennis Man hamlesi geldi
Süper Lig'in ilk devresi zirvede tamamlayan Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Eksik bölgelere yapılacak nokta atışı takviyelerle iddiasını güçlendirmek isteyen bordo-mavililerden Galatasaray'a transfer çalımı geldi.
Sezon başında Cornelius'u ciddi bir bonservis bedeliyle satan, ayrıca Gervinho'yu Trabzonspor'a veren İtalyan ekibi Parma bu kez Dennis Man'i önerdi.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Cornelius'un transfer taksitinin ödenmesi sürecinde yapılan hesap numarası güncellemesi sırasında Parma'nın profesyonelleri, Dennis Man için Trabzonspor'la bilgi alışverişinde bulundu.
Serie B'den Serie A'ya çıkma sürecinde çok geride kalan İtalyan ekibinin profesyonelleri Trabzonspor'a Rumen oyuncuyu isteyip istemediklerini sordu.
Bordo-mavililerin Cornelius'la ilgili ödeme planlarında herhangi bir sorun yaşanmaması, hem Cornelius hem de Gervinho'nun paralarını alma konusunda sorun yaşamamaları Parma'nın dikkatini çekti.
Ayrıca Parma'nın Man'la ilgili operasyonda Trabzonspor'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağını da düşünmesinin teklifte önemli payının olduğu düşünüldü.
Kulübün profesyonelleri Parma'nın Man teklifini yönetime sundu. Abdullah Avcı ve yönetim olumlu cevap verirse Man için operasyon yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yargı neden yok? 2 Ocak Kanal D yayın akışı Yargı bugün var mı yok mu?
- Teşkilat bugün var mı yok mu? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı Teşkilat neden yok?
- 2022 İETT otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücreti kaç lira? İstanbul’da AKBİL fiyatları ne kadar oldu?
- Özel sektörde 4.500 – 5.000 – 6.000 TL maaş alana AGİ var mı? Asgari ücret üstü maaş alana AGİ olacak mı? AGİ hesabı 2022…
- Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5.279 TL olacak! Memurların yüzü gülecek! Ek iyileştirmeyle 2022 memur maaş hesabı…
- Harry Potter Return to Hogwarts izleme yolları! Harry Potter 2022 hangi kanalda?
- Ezgi Yavuz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Erman Toroğlu eşi Ezgi Yavuz kimdir?
- Sunucu Ayşe Özgün yıllarca baktığı çocuğun tacizine uğradı!
- 2021 Aralık enflasyon yüzde kaç? Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte enflasyon beklentisi!
- AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 AÖF açıköğretim final sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
- Yeni asgari ücret ne zaman yatacak? 2022 zamlı asgari ücret ne zaman alınacak? Zamlı maaşlar bu ay verilecek mi?
- Memur ve emekli zammı 2022 ne zaman açıklanacak? SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı için geri sayım başladı