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Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Dennis Man hamlesi geldi

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Giriş Tarihi: 02.01.2022
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Trabzonspor’dan Galatasaray’a transfer çalımı! Dennis Man hamlesi geldi

Süper Lig'in ilk devresi zirvede tamamlayan Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Eksik bölgelere yapılacak nokta atışı takviyelerle iddiasını güçlendirmek isteyen bordo-mavililerden Galatasaray'a transfer çalımı geldi.

Sezon başında Cornelius'u ciddi bir bonservis bedeliyle satan, ayrıca Gervinho'yu Trabzonspor'a veren İtalyan ekibi Parma bu kez Dennis Man'i önerdi.

Trabzonspor’dan Galatasaray’a transfer çalımı! Dennis Man hamlesi geldi

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Cornelius'un transfer taksitinin ödenmesi sürecinde yapılan hesap numarası güncellemesi sırasında Parma'nın profesyonelleri, Dennis Man için Trabzonspor'la bilgi alışverişinde bulundu.

Trabzonspor’dan Galatasaray’a transfer çalımı! Dennis Man hamlesi geldi

Serie B'den Serie A'ya çıkma sürecinde çok geride kalan İtalyan ekibinin profesyonelleri Trabzonspor'a Rumen oyuncuyu isteyip istemediklerini sordu.

Trabzonspor’dan Galatasaray’a transfer çalımı! Dennis Man hamlesi geldi

Bordo-mavililerin Cornelius'la ilgili ödeme planlarında herhangi bir sorun yaşanmaması, hem Cornelius hem de Gervinho'nun paralarını alma konusunda sorun yaşamamaları Parma'nın dikkatini çekti.

Trabzonspor’dan Galatasaray’a transfer çalımı! Dennis Man hamlesi geldi

Ayrıca Parma'nın Man'la ilgili operasyonda Trabzonspor'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağını da düşünmesinin teklifte önemli payının olduğu düşünüldü.

Trabzonspor’dan Galatasaray’a transfer çalımı! Dennis Man hamlesi geldi

Kulübün profesyonelleri Parma'nın Man teklifini yönetime sundu. Abdullah Avcı ve yönetim olumlu cevap verirse Man için operasyon yapılacak.

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