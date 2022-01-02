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Muslera'nın veliahtı Galatasaray'a geliyor!

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Giriş Tarihi: 02.01.2022
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Muslera’nın veliahtı Galatasaray’a geliyor!

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve sezonu kapatan Fernando Muslera'nın sözleşmesi devre arasında feshedilecek. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin sözleşmesini feshetmeye hazırlanırken yerine gelecek isim konusunda çalışmalar başladı. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın kaleci mevkine 6 aylığına kiralık bir ismi düşündüğü öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Sivasspor maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Fernando Muslera ile görüşen sarı-kırmızılı idareciler, Uruguaylı eldivenin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetme kararı aldı. Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleye gelecek isim belli oldu. Sarı-kırmızılıların kiralık olarak transfer etmek istediği isim ortaya çıktı. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları...

ÇARE YİNE URUGUAY'DA

Galatasaray 6 aylık formülü yine Uruguay'da buldu. Fernando Muslera'nın ağır sakatlığını ve bu sezonki formsuzluğunu dikkate alarak Uruguaylı eldivenle yollarını statü gereği ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar çareyi yine aynı ülkede arıyor.

DAWSON'U KİRALAMA DÜŞÜNCESİ

Cim-Bom milli takımda Fernando Muslera'nın yedeği olan Kewin Emiliano Dawson'u gündemine aldı. Uruguay'da Penerol kalesini koruyan 29 yaşındaki eldivenin 6 aylığına kiralanması için sarı-kırmızılılar çalışma başlattı.

REFERANS MUSLERA'DAN

Cim-Bom'un bu hamlesinde Muslera'nın da etkili olduğu iddia edildi. Tecrübeli kaleci ile anlaşarak 6 aylığına yollarını ayırmayı düşünen sarı-kırmızılılar yine Uruguaylı eldivenin referansı ile hareket etme kararı aldı. Muslera'nın milli takımdaki yedeği Dawson'un 6 aylığına kiralanmasının en uygun yol olduğu fikri ön plana çıktı.

GELECEK SEZON YENİDEN MUSLERA

Bu hamleyle 1 numara problemini çözmek isteyen sarı-kırmızılılar hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'ni riske etmek istemediği bildirildi. Muslera'nın da vatandaşının ikna olmasında etkili rol oynayacağı belirtildi. Muslera ise gelecek iki sezon tekrar kaleyi devralacak.

'BELKİ DAHA FAZLA'

Sözleşmesi altı aylık fesih edilmesi planlanan Muslera, ayrılık iddiaları için ise "2024'e kadar kalmak için ne güzel bir ülke. Ve kim bilir, belki daha fazla" dedi.

SİVAS MAÇINDA SEZONU KAPATTI

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Sivasspor maçında takım arkadaşı Christian Luyindama ile çarpışan Fernando Muslera çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Tecrübeli file bekçisinin yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı öğrenildi.

ASKIYA 'STATÜ' ENGELİ

Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi askıya alınmaya hazırlanan Fernando Muslera'nın yabancı kontenjanını doldurması nedeniyle sözleşmesinin kısa bir süreliğine feshedileceği belirtildi. Tecrübeli eldivenin gelecek sezon yeniden takıma döneceği kaydedildi.

İSMAİL ÇİPE BEKLENENİ VEREMEDİ

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından eldivenleri devralan İsmail Çipe bir türlü bekleneni veremedi. Tecrübeli file bekçisi özellikle kupada oynanan Denizlispor mücadelesinin ardından tribünlerin tepkisini çekti.

FATİH ÖZTÜRK YOL AYRIMINDA

Sarı-kırmızılılarda bir diğer kaleci Fatih Öztürk'e de çok fazla şans verilmemesi nedeniyle ayrılık aşamasına gelindi. Tecrübeli eldivenin Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaşma noktasında olduğu kaydedildi.

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