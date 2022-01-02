Son dakika: Lionel Messi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı!
Son dakika haberine göre Paris Saint-Germain, Lionel Messi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Takımdaki diğer oyuncular Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala da Covid-19'a yakalandı.
Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Fransız ekibi Paris Saint-Germain, takıma uygulanan korona virüs testlerinde 4 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın korona virüse yakalandığı, sağlık protokolleri gereği karantinalarının başlandığı ifade edildi.
Messi, Paris Saint Germain kariyerinde forma giydiği 16 maçta 6 gol, 5 asist yaptı.
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