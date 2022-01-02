La Liga’da Türk damgası: Enes Ünal Real Madrid’i devirdi!

LaLiga Santander'in 19'uncu hafta karşılaşmasında Getafe, lider Real Madrid'i konuk etti. Ev sahibi ekip, 9'uncu dakikada Militao'nun hatasıyla topu kapan milli oyuncu Enes Ünal'ın ceza sahası içerisinden attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.