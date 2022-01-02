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Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı bombası! Menajerinden flaş transfer açıklaması

SPOR
Giriş Tarihi: 02.01.2022
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Galatasaray’dan Yusuf Yazıcı bombası! Menajerinden flaş transfer açıklaması

Son dakika haberine göre: Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında gösterdiği performans ile hayal kırıklığı yaratan ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenerek ciddi bir yara alan Galatasaray'da gözler, devre arası transfer döneminde yapılacak hamlelere çevrildi. Sarı kırmızılıların gündeminde olan Yusuf Yazıcı ile ilgili menajerinden flaş açıklama geldi.

2019-2020 sezonunun başında 17.5 milyon Euro bedelle Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yaratırken Ocak ayında Fransız ekibinden ayrılaya çok yakın. Milli futbolcunun transferi için görüşmeler başlarken menajerinden flaş transfer açıklaması geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Galatasaray’dan Yusuf Yazıcı bombası! Menajerinden flaş transfer açıklaması

LILLE'DE FIRTINA GİBİ ESTİ
2019 yılında Trabzonspor'dan Lille'e 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Yusuf Yazıcı, Fransız ekibiyle geçtiğimiz sezon unutulmayacak bir sezon yaşadı. Lille ile Ligue 1 zaferi yaşayan Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray’dan Yusuf Yazıcı bombası! Menajerinden flaş transfer açıklaması

BU SEZON HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Christophe Galtier ile kariyerinin zirvesine çıkan Yusuf Yazıcı bu sezon Jocelyn Gourvennec önderliğinde Lille'de forma şansı bulmakta zorlanıyor. Sadece 5 maçta ilk 11'de forma şansı bulan Yusuf Yazıcı 1 gol atarken 1 asist yaptı. Milli futbolcu geçtiğimiz sezon 20 karşılaşmada ilk 11'de yer almış ve 14 gol atıp 5 asist yapmıştı.

Galatasaray’dan Yusuf Yazıcı bombası! Menajerinden flaş transfer açıklaması

LILLE'DEN AYRILIĞA ONAY ÇIKTI
Lille'de Yusuf Yazıcı ile yollar ayrılıyor. Fransız kulübü milli futbolcunun Ocak ayında kiralık olarak gönderilmesine onay verdi. Yusuf Yazıcı için görüşmeler hız kazandı ve Lille ile prensip anlaşmasına varıldı.

Galatasaray’dan Yusuf Yazıcı bombası! Menajerinden flaş transfer açıklaması

BÜYÜK ORANDA ANLAŞMA SAĞLANDI
Takvim'de yer alan habere göre Cimbom ara transfer döneminde büyük bir bomba patlatmak için kolları sıvamış durumda. Sarı- Kırmızılılar, Lille formasını giyen Yusuf Yazıcı konusunda önemli adımlar atıyor. Bu sezon Fransız ekibinde fazla görev yapamayan ve devre arasında takımdan ayrılma kararı alan milli futbolcunun Galatasaray'la büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Galatasaray’dan Yusuf Yazıcı bombası! Menajerinden flaş transfer açıklaması

FATİH TERİM ISRARLA İSTİYOR
Sarı-Kırmızılı yönetimin teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Yusuf Yazıcı için Lille'le de temasa geçtiği belirlendi. Fransız kulübünün Yusuf'u kiralık olarak gönderme kararı aldığı ve Galatasaray'a gitmesi konusunda herhangi bir pürüz çıkarmayacağı ifade edildi.

Galatasaray’dan Yusuf Yazıcı bombası! Menajerinden flaş transfer açıklaması

EN BÜYÜK ENGEL SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL MADDE
Ancak transferin önünde ciddi bir engel bulunuyor. Trabzonspor'un Lille'le yaptığı protokole göre Yusuf Yazıcı'nın Süper Lig'den başka bir kulübe transfer olması durumunda 20 milyon Euro'luk tazminat maddesi devreye girecek.

Galatasaray’dan Yusuf Yazıcı bombası! Menajerinden flaş transfer açıklaması

BURAK ELMAS, AĞAOĞLU İLE GÖRÜŞECEK
Bu nedenle Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek Yusuf Yazıcı'nın transferi için izin isteyeceği öğrenildi. Ağaoğlu'nun bu konudaki tavrı, milli futbolcunun kaderini de belirleyecek. Eğer Trabzonspor'dan vize çıkmazsa Yusuf Yazıcı'nın büyük ihtimalle bir Rus kulübü ile anlaşma sağlaması bekleniyor.

Galatasaray’dan Yusuf Yazıcı bombası! Menajerinden flaş transfer açıklaması

MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI
Milli yıldızın menajeri Adem Cebeci, Radyospor'a yaptığı açıklamada, Lille'in oyuncusunu kiralık vereceğini belirterek, "Yusuf gibi oyuncular her zaman oynamak ister. Yusuf da sahada olmak istiyor. Oyuncunun belli bir marka değeri var. Lille, bunların düşmesini istemiyor. Lille Başkanı, Yusuf'un yüzde 100 oynayabileceği bir kulüp varsa, oraya göndermeye sıcak bakıyor" dedi.

Galatasaray’dan Yusuf Yazıcı bombası! Menajerinden flaş transfer açıklaması

'FATİH TERİM'E BÜYÜK SAYGISI VAR'
Yusuf'u Galatasaray 'ın istediğinin hatırlatılması üzerine Cebeci, "Fatih hoca, Milli takımda Yusuf'a ilk 10 numarayı veren kişi. Hocanın Yusuf ile alakalı düşüncelerini biliyorum. Kendisini çok seviyor ve ilgi duyuyor. Trabzonspor , Yusuf'u satarken bir madde koydu. Olası bir Türkiye'ye geri dönüşte, ilk hak Trabzonspor'un. Trabzonspor'un izni olmadan biz de kimseyle anlaşmayız. Bir tarafta doğup büyüdüğü ve kaptanlığını yaptığı bir kulüp var. Diğer tarafta Fatih hoca var, ona çok büyük bir saygısı var" açıklamasını yaptı.

Galatasaray’dan Yusuf Yazıcı bombası! Menajerinden flaş transfer açıklaması

CSKA MOSKOVA DA İSTİYOR
Galatasaray dışında Yusuf Yazıcı için en istekli kulüp CSKA Moskova. Rus takımı milli futbolcunun menajeri ve Lille'le görüşmelerini sürdürüyor.

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