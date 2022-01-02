Galatasaray’dan Yusuf Yazıcı bombası! Menajerinden flaş transfer açıklaması

'FATİH TERİM'E BÜYÜK SAYGISI VAR'

Yusuf'u Galatasaray 'ın istediğinin hatırlatılması üzerine Cebeci, "Fatih hoca, Milli takımda Yusuf'a ilk 10 numarayı veren kişi. Hocanın Yusuf ile alakalı düşüncelerini biliyorum. Kendisini çok seviyor ve ilgi duyuyor. Trabzonspor , Yusuf'u satarken bir madde koydu. Olası bir Türkiye'ye geri dönüşte, ilk hak Trabzonspor'un. Trabzonspor'un izni olmadan biz de kimseyle anlaşmayız. Bir tarafta doğup büyüdüğü ve kaptanlığını yaptığı bir kulüp var. Diğer tarafta Fatih hoca var, ona çok büyük bir saygısı var" açıklamasını yaptı.