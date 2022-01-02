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Galatasaray'dan Yusuf Barasi için transfer girişimi! Yeni sözleşmeyi reddetti

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Giriş Tarihi: 02.01.2022 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022
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Galatasaray’dan Yusuf Barasi için transfer girişimi! Yeni sözleşmeyi reddetti

Sezon başında başlattığı gençlik operasyonu sonrasında ligde beklediğini bulamayan Galatasaray transfer stratejisinden geri adım atmıyor. Sarı kırmızılılar AZ Alkmaar'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Barasi için harekete geçti. İşte transfer gelişmesinin detayları...

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