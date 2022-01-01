01 Ocak 2022, Cumartesi
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Jürgen Klopp'un koronavirüs testi pozitif çıktı: Chelsea maçında kulübede olamayacak

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Giriş Tarihi: 01.01.2022
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Jürgen Klopp’un koronavirüs testi pozitif çıktı: Chelsea maçında kulübede olamayacak

54 yaşındaki Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardıandan Chelsea ile oynayacağı Premier Lig maçında kulübede olamayacak. Kritik maçta Liverpool'un başında antrenör Pepijn Lijnders görev alacak.

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