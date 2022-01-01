Trabzonspor'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Fırtına pusuda bekliyor
Son dakika spor haberleri... Trabzonspor, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu için pusuda bekliyor. Sarı-Lacivertliler sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili henüz bir hamle yapmadı. Fenerbahçe genç yıldıza yeni sözleşme için şartlarını sunacak, anlaşma zemini arayacak. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise Trabzonspor’un harekete geçeceği öğrenildi. İşte detaylar...
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu için pusuda bekliyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken iç transferde genç yıldızların durumu merak ediliyor.
Sarı-Lacivertliler sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu ile ilgili henüz bir hamle yapmadı.
TRABZONSPOR FERDİ KADIOĞLU İÇİN HAREKETE GEÇEBİLİR
Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile kısa bir süre içerisinde görüşme yapması bekleniyor.
Fenerbahçe genç yıldıza yeni sözleşme için şartlarını sunacak, anlaşma zemini arayacak.
Anlaşma sağlanamaması durumunda ise Trabzonspor'un harekete geçeceği öğrenildi.
Ferdi Kadıoğlu'nun kulübüyle olan görüşmesini bekleyen Karadeniz Fırtınası sonrasında Fenerbahçe'den özel izin alarak oyuncunun menajeri ile masaya oturacak...
Aslen Trabzonlu olan genç yıldızı özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmeyi çok istediği biliniyor.
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