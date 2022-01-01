Galatasaray'a Nampalys Mendy müjdesi: Yıldız oyuncu üç yıllık sözleşme imzalamıştı
Ligde istediği sonuçları alamayan ve Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası geldi. Leicester City'den Nampalys Mendy'yi isteyen Aslan'a ocak ayı için iyi haber geldi. İşte detaylar...
Galatasaray ocak ayı transfer döneminde takıma bir orta saha takviyesi yapacak. Gustavo Assunçao'dan yararlanamayan Aslan, Gedson Fernandes'i gündemine almıştı. Sarı kırmızılılara, sezon başındaki gözdesi Nampalys Mendy'den müjdeli haber geldi.
İngiliz basınına yansıyan haberde, Leicester City'nin yeni transferlere yer açabilmek için bazı isimlerle yollarını ayıracağını duyurdu. Bu isimlerden birisi de Nampalys Mendy.
Haberde şu ifadeler yer aldı;
"Mendy, geçen sezon defansif orta saha rolünde Wilfred Ndidi'nin yerine fazlasıyla yeterli olduğunu kanıtladıktan sonra City'nin Premier Ligi ve Avrupa Ligi kadrolarından sürpriz bir şekilde ihraç edildi.
Geçen yaz kulüple üç yıllık yeni bir sözleşme imzaladı, ancak şimdi geleceği King Power Stadyumu'ndan uzakta görünüyor.
Mendy, yaz aylarında neredeyse Türk takımı Galatasaray'a kiralanmıştı, ancak bir son dakika anlaşması ile transfer bozuldu. Rodgers o sırada, "Papy için bir talihsizlikti çünkü dışarı çıkması için bir veya iki fırsat vardı ve bu tam olarak gerçekleşmedi" dedi.
Bu sezon şimdiye kadarki tek maçı, Ekim ayında Brighton'a karşı Carabao Kupası dördüncü tur maçında ikinci yarıda yedek olarak geldi."
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