Galatasaray’a Nampalys Mendy müjdesi: Yıldız oyuncu üç yıllık sözleşme imzalamıştı

Haberde şu ifadeler yer aldı;

"Mendy, geçen sezon defansif orta saha rolünde Wilfred Ndidi'nin yerine fazlasıyla yeterli olduğunu kanıtladıktan sonra City'nin Premier Ligi ve Avrupa Ligi kadrolarından sürpriz bir şekilde ihraç edildi.

Geçen yaz kulüple üç yıllık yeni bir sözleşme imzaladı, ancak şimdi geleceği King Power Stadyumu'ndan uzakta görünüyor.

Mendy, yaz aylarında neredeyse Türk takımı Galatasaray'a kiralanmıştı, ancak bir son dakika anlaşması ile transfer bozuldu. Rodgers o sırada, "Papy için bir talihsizlikti çünkü dışarı çıkması için bir veya iki fırsat vardı ve bu tam olarak gerçekleşmedi" dedi.

Bu sezon şimdiye kadarki tek maçı, Ekim ayında Brighton'a karşı Carabao Kupası dördüncü tur maçında ikinci yarıda yedek olarak geldi."