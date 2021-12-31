Galatasaray'dan Başakşehir'e transfer oluyor! Yolcular belirlendi
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kalan, Türkiye Kupası'nda da Denizlispor'a elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bambaşka bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılı takımda hedef hem lig hem de Avrupa'da en başarılı olacak şekilde ayrılmak olurken gözler Ocak ayı transfer dönemine çevrildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamlayan Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda ise hayal kırıklığıyla dolu bir ilk yarı geçirdi. Sarı-kırmızılı takımda Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 7 ismin bileti kesildi.
SÜPER LİG'DE 7 MAÇ SONRA 3 PUAN
Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı oldukça kötü geçti. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisiyle birlikte başladığı kazanamama serisini Antalyaspor maçında noktaladı. Galatasaray bu süreçte tam 7 mücadelede 3 puana hasret kaldı.
DENİZLİSPOR TARİH YAZDI
Sarı-kırmızılılar adına yurt içinde geçen kabus gibi süreç Denizlispor karşılaşmasında da devam etti. Denizlispor karşısında üstünlüğü 90+8'de kaybeden Galatasaray, uzatmalarda da rakibini geçemedi. Seri penaltı atışları sonunda sarı-kırmızılılar kendi evinde Spor Toto 1. Lig ekibine elendi.
AVRUPA'DA NAMAĞLUP
Galatasaray'da sezon başında kurulan genç ve başarıya aç kadro Avrupa'da ise bambaşka bir istekle sahadaydı. Sarı-kırmızılılar; Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı zorlu grubu namağlup lider tamamladı. Galatasaray, ligin ikinci yarısında UEFA Avrupa Ligi macerasına devam edecek.
YOLCULAR BELLİ OLDU
Milliyet'in haberine göre: Galatasaray'da yönetim bir taraftan devre arasında yapılacak takviyelerle ilgili yoğun çalışmalarını sürürken, diğer taraftan da teknik heyet ile yapılan görüşmelerle beraber bekleneni veremeyen çok sayıda isimle yollarını ayıracak.
7 İSMİN BİLETİ KESİLDİ
Hem performans olarak düşük kalan hem de yüksek maaşları nedeniyle bütçede sıkıntı yaratan isimlerden Feghouli, Ryan Babel, Luyindama, Yedlin, Assunçao, Fatih Öztürk ve Aytaç Kara ile yolların ayrılması planlanıyor.
KADROYA TAKVİYE YAPILACAK
Cim-Bom bu operasyonla hem kasasını dolduracak hem de yeni transferler için yer açacak. İşte bu futbolcularla ilgili son durum:
GALATASARAY'DAN BAŞAKŞEHİR'E TRANSFER OLUYOR
Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Medipol Başakşehir'le prensipte anlaştı. Galatasaray yarım sezon için ödeyeceği 1 milyon 925 bin euro ile beraber bonuslardan kurtulacak. İmzaların kısa sürede atılması bekleniyor
BABEL'İN YENİ ADRESİ MLS YA DA ÇİN
Sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Tecrübeli futbolcu MLS ya da Çin'e gitmeyi planlıyor. Yolların ayrılması halinde Galatasaray, ikinci yarıda futbolcuya ödeyeceği 1 milyon euro kasada kalacak.
LUYINDAMA BELÇİKA YOLCUSU
Belçika ekibi Royal Antwerp tecrübeli stoper için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Demokratik Kongolu futbolcunun gidişine kesin gözüyle bakılıyor.
YEDLIN'E ABD YOLU GÖZÜKTÜ
Teknik kadro üzerini çizdi. ABD'li sağbekin ülkesine gitmesi ilk seçenek gibi görünüyor. Galatasaray bonservis geliri yerine oyuncuya ödeyeceği ücretten kurtulmak istiyor.
ASSUNCAO İSTENENİ VEREMEDİ
Transferin son günü kiralanan Brezilyalı futbolcu ile yollar kesin olarak ayrılacak. Oyuncunun Famalicao'ya dönmesi bekleniyor.
YUNUS AKGÜN'DEN SONRA FATİH ÖZTÜRK...
Tecrübeli kaleciye Adana Demirspor talip oldu. Bu transferin gerçekleşmesi için küçük pürüzlerin kaldığı öğrenildi.
AYTAÇ'A İLGİ SÜPER LİG'DEN
Öznur Kablo Yeni Malatya ve Adana Demirspor tarafından istenen tecrübeli oyuncunun gidişine teknik heyetten onay çıktı.
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