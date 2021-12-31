Galatasaray’dan Başakşehir’e transfer oluyor! Yolcular belirlendi

YOLCULAR BELLİ OLDU

Milliyet'in haberine göre: Galatasaray'da yönetim bir taraftan devre arasında yapılacak takviyelerle ilgili yoğun çalışmalarını sürürken, diğer taraftan da teknik heyet ile yapılan görüşmelerle beraber bekleneni veremeyen çok sayıda isimle yollarını ayıracak.