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Francesco Farioli yeni takımına imzayı atıyor! Alanyaspor'un başına geçiyor

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Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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Francesco Farioli yeni takımına imzayı atıyor! Alanyaspor’un başına geçiyor

İtalyan teknik direktör Francesco Farioli, eski takımı Alanyaspor'un başına geçmeye hazırlanıyor. Son olarak Karagümrük'ü çalıştıran Farioli, Bülent Korkmaz ile yolların ayrılmasının ardından Alanyaspor'da göreve başlayacak.

Alanyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlüğe Francesco Farioli'nin gelmesi bekleniyor.

Alanyaspor, kupa maçının hemen ardından Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile görüşülüp karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldı. Bununla ilgili Alanyaspor Kulüp Başkan Yardımcısı Kamil Köseoğlu, karşılıklı anlaşarak ayrıldıklarına dair açıklama yaptı.

ALANYASPOR İLE GÖRÜŞECEK

Alanyaspor'un yeni teknik direktör adayı olarak gösterilen İtalyan isim Francesco Farioli, bu akşam görüşme için Alanya'ya geliyor.

Alanyaspor Tesisleri'nde bu gece misafir edilecek olan Farioli'nin yarın sabah Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile toplantı yapacağı öğrenildi. Yapılacak görüşmenin ardından Farioli'nin teknik direktörlüğüne kesin gözüyle bakılıyor.

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