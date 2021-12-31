Francesco Farioli yeni takımına imzayı atıyor! Alanyaspor’un başına geçiyor

ALANYASPOR İLE GÖRÜŞECEK



Alanyaspor'un yeni teknik direktör adayı olarak gösterilen İtalyan isim Francesco Farioli, bu akşam görüşme için Alanya'ya geliyor.



Alanyaspor Tesisleri'nde bu gece misafir edilecek olan Farioli'nin yarın sabah Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile toplantı yapacağı öğrenildi. Yapılacak görüşmenin ardından Farioli'nin teknik direktörlüğüne kesin gözüyle bakılıyor.

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